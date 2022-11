O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reforçou o patrulhamento nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard para combater roubos de veículos e sequestros de pessoas. Uma força-tarefa das polícias Militar e Civil do Estado do Acre estão em patrulhamento diuturnamente nas estradas estaduais e vicinais da região, desde o último dia 7 de novembro.

