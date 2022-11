Folha PE – Com o desafio de deixar de ser oposição e virar governo, a bancada de deputados federais do PT se reúne, hoje, em Brasília, para traçar estratégias com o intuito de garantir a governabilidade da gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A legenda vai tratar da eleição da Mesa Diretora, ocupação de espaços em comissões e, principalmente, a aprovação da PEC da Transição, que precisa passar pelo crivo do Congresso Nacional ainda este ano.

É consenso na agremiação que os parlamentares petistas precisam criar soluções e não problemas para o governo eleito. Com uma base governista de apenas 140 legisladores será necessário ampliar apoios e não criar atritos para os primeiros meses da nova administração. Desta forma, temas como a eleição para a Mesa Diretora vão priorizar o que for melhor para o governo e a ampliação da sua base.

(…)

Em tempo: não tem jeito…sem deputados suficientes na câmara, Lula terá que se submeter ao criador do Orçamento Secreto e ficar na mão dele até…..sabe-se lá até quando…

Em tempo 2: a sociedade, os trabalhadores, os pobres que votaram em Lula, vão ficar sabendo das coisas pela mídia do mercado e seus interesses…porque, ao que se vê, não haverá comunicação com as massas….coisa que Bolsonaro fez e muito bem…

Em tempo 3: de um lado os urubus liberais que se juntam para controlar o novo governo e manter as políticas da exclusão…de outro, os urubus da política e suas chantagens de sempre….sempre por cima.

Em tempo 4: a esquerda da Federação vai estrebucchar…mas também não terá força no jogo parlamentar….

J R Braña B.