CorreoPE – El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo tras el pedido hecho por la Fiscalía(promotoria), en el marco de la investigación en su contra por los delitos de rebelión y otros tras el golpe de Estado.

Durante la audiencia que se realizó este jueves(quinta) 15 de diciembre el Ministerio Público estimó en su requerimiento de prisión preventiva que Castillo Terrones podría ser condenado a diez años de cárcel.

(…)

Em tempo: nem precisa traduzir…juiz condena Pedro Castillo, presidente deposto pelo centrão peruano, a um ano e seis meses de prisão preventiva..que pode chegar a 10. Nunca vi um presidente tão sem noção quanto Pedro Castillo…num dia era presidente, noutro estava preso por tentativa de golpe…claro que há coisas nebulosas nessa derrubada do presidente assim tão rápida…claro que há.

Em tempo 2: conflitos em várias cidades do Peru, como mortes e feridos, estão acontecendo…partidários do presidente deposto não aceitam a sua saída do poder da forma como foi…

Em tempo 3: sempre lembrando que o Peru é colado ao Acre…e que é muito fácil transitar de um lado para outro pela rodovia do Pacífico.

J R Braña B.