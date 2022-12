g1 – Lula (PT) pediu a Geraldo Alckmin (PSB) ajuda para garantir as condições para que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, esteja presente na posse dos dois. (…)

Em tempo: só um governo militar desqualificado como o de Bolsonaro impede que um presidente de outra nação soberana, no caso a Venezuela, possa entrar no Brasil para a posse do dia 1.

Em tempo 2: Lula quer Nicolas Maduro na sua posse…A Venezuela tem muito a oferecer ao Brasil nas relações comerciais…só um cego como Bolsonaro e seu governo militar em fim de linha não enxergam…..

Em tempo 3, Petróleo: Em outubro, Brasil registrou recorde de extração de petróleo e gás natural pelo segundo mês seguido. Mas o preço para o brasileiro é do Cartel internacional, como se importado fosse. O Brasil não tem petróleo, simples assim! (JROSlima)

J R Braña B.

PS: Foto: Eraldo Peres/AP