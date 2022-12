Antes atendido somente pelo Programa “Justiça do Trabalho Itinerante”, o município terá agora acesso aos serviços da JT o ano todo, por meio do Balcão Virtual



O município de Santa Rosa do Purus (AC), situado na Região do Alto Purus, na fronteira com o Peru, recebeu, nesta terça-feira (20/12), um Ponto de Inclusão Digital da Justiça do Trabalho. A cerimônia virtual de inauguração foi conduzida pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, junto com sua equipe, na presença do prefeito Municipal, José Altamir Taumaturgo Sá, do presidente da Câmara Municipal, Dênis Augusto Kaxinawá, vereadores, autoridades municipais, servidores e representantes das etnias Kulina e Kaxinawá.

(…)

Secom TRT – 14ª Região