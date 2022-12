Da Aleac

Segue as informações de como funcionará a cobertura da sessão Solene de Posse do Governador eleito Gladson de Lima Cameli e da vice-Governadora Mailza Assis da Silva.

Referida Sessão ocorrerá dia 1 de janeiro de 2023, a partir das 17h e 30 minutos, horas no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

Para que tenhamos uma sessão dinâmica, informamos que todos os profissionais da imprensa deverão estar devidamente cadastrados.

Por ser um evento amplo e o plenário do Poder Legislativo ser pequeno, teremos que organizar a cobertura dos veículos de comunicação bem como o acesso dos profissionais ao local.

Por este motivo, solicitamos aqueles que têm interesse em fazer a cobertura do evento, que encaminhe o nome do veículo de comunicação e do profissional ao e-mail: agenciaaleac@gmail.com , para que possamos fazer o credenciamento e encaminhá-lo ao cerimonial da Casa.

Os dados precisam ser encaminhados até às 14h de quinta-feira (29).

Vale ressaltar que a equipe de comunicação da Aleac irá transmitir, registrar e disponibilizar todos os arquivos da solenidade.

Desde já, agradecemos a compreensão.

Aleac