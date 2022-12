Homem de 45 anos nasceu mora em Buenos Aires e suspeita-se que ele tenha nascido no centro de tortura do governo do governo militar argentino.



-Onde estão as centenas de bebês nascidos no cativeiro??? (durante a ditadura militar argentina) – diz a faixa.

Pagina 12, de Buenos Aires

Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de un nuevo nieto, el 131, en una conferencia de prensa en la que contó que el hombre es hijo de Lucía Nadín y de Aldo Hugo Quevedo, desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

-Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131. Otra vez confirmamos que los casi 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada están entre nosotros, y nos volvemos a ilusionar con un 2023 con más restituciones – afirmó el organismo en un comunicado de prensa.

📢Encontramos un nuevo nieto, el 131.

📌Hoy a las 18 hs. daremos detalles del encuentro, en Casa por la Identidad, @espacio_memoria (Av. Libertador 8151), a la prensa sugerimos entrar por Av. Comodoro Rivadavia.

➡️¡Ahora, nos volvimos a ilusionar! https://t.co/68HKjSoZdq — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) December 22, 2022

Em tempo: mesmo na Nochebuena é preciso denunciar os regimes tiranos…as ditaduras…! Para que nunca aconteça em nenhum país!!!

Em tempo 2: É um troféu maior que a Copa do Mundo, disse As Abuelas de La Plaza de Mayo (organização social)

J R Braña B.