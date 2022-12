A lista é grande…

Tá só começando…

Atentar contra a democracia é crime e será punido…

O Brasil sempre passou a mão nesse tipo de delito grave…

Haja vista os crimes da ditadura…

…que nunca foram punidos.

Os tempos atuais não permitem mais omissão histórica.

J R Braña B.

PS: Lula:

-Bom dia. Chegamos à última semana do ano e hoje volto para Brasília. Ainda temos 6 dias de muito trabalho para a nossa posse e daí o início do nosso governo. Uma nova página para o Brasil, com mais democracia e direitos para o povo brasileiro. Uma boa semana para todos.

PS 2: Cristovam Buarque:

-Se os EUA suspeitarem de que Bolsonaro é conivente ou simplesmente omisso diante do terrorismo, ele pode ser impedido de entrar no país.