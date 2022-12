Para celebrar o aniversário de Rio Branco, a prefeitura realizou na tarde de quarta-feira (28), uma programação especial para os 140 anos da cidade. Durante o evento houve o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Acre e de Rio Branco, além de apresentações dos escoteiros mirins, banda da Polícia Militar e fanfarra da Escola Estadual Neutel Maia, conhecido por ser o primeiro a se estabelecer nas terras da capital acreana.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que a data precisa ser comemorada, pois a capital tem uma história linda, de pessoas como Neutel Maia, que deixou o Ceará, veio para a Região Amazônica e, de repente, resolveu se estabelecer aqui, à beira do Rio Acre.

“Quero agradecer imensamente a cada prefeito que por aqui passou, cada um colocou seu tijolo na nossa história, e nós pretendemos colocar o nosso e deixar um tijolo bastante bonito também.”

Representando o governador do Estado, que por motivos familiares não pôde estar presente, o secretário de Estado da Casa Civil, Jonathan Donadoni, reportou as felicitações pela comemoração.

“Ressalto que o governador mandou um abraço, desejou felicidades aos rio-branquenses nessa bela data.”

Autoridades, representantes da Polícia Civil, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, vereadores, deputados estaduais, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, deputados federais, senadores, Polícia Federal, IFAC, secretários municipais, diretores, assessores e servidores da Prefeitura de Rio Branco, prestigiaram o evento.

Na solenidade, foi assinado um termo de compromisso para restauração do monumento em honra a Neutel Maia.

Outra novidade é a criação de um grupo de trabalho, que revisará a história de fundação e desbravamento de Rio Branco.

Segundo Jorge Bezerra, assessor especial para assuntos jurídicos, existe divergência acerca das correntes históricas sobre a real data de fundação da capital. Ele convida a sociedade e historiadores para darem suas contribuições ao debate.

“Pessoas da sociedade, historiadores, venham e tragam seus pontos de vista sobre essa fundação.”

Durante a solenidade, o prefeito fez questão de homenagear, também, a senadora Mailza Gomes, pelo seu trabalho e apoio constante ao município. Ela disse que esse é um momento importante para Rio Branco, para a população e se sentiu muito prestigiada.

“Quero agradecer imensamente a toda a equipe do prefeito por essa homenagem e devolver o meu abraço, meu compromisso e a minha lealdade ao povo acreano.”

O servidor do setor de esporte da FGB e atleta, Demosthynes Miranda, parabenizou a gestão pela festa e explicou o que o motivou a correr “140km” para esta comemoração.

“Justamente para coincidir com o aniversário da cidade, que é 140 anos, e aniversário da minha filha hoje também.”

“Parabéns Rio Branco! Feliz 140 anos! Pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando para deixar nossa cidade cada vez mais limpa para nossa população! Um Abraço”, disse o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira.

PMRB