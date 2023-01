O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestigiou na tarde deste domingo (1º), a posse do governador do Acre, Gladson Cameli e da sua vice Mailza Assis. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado.

O prefeito parabenizou o governador pelo início de seu segundo mandato e afirmou que muitas parcerias ainda virão para beneficiar à população rio-branquense.

“Eu fiz questão de vir para a posse do nosso governador, que foi reeleito no primeiro turno e mostrou que a população aprovou 100% do seu trabalho. Tenho certeza que ele vai trabalhar em parceria com todos os nossos municípios do estado do Acre e principalmente a nossa Rio Branco”, disse.

(…)

PMRB