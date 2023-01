O governo do presidente Lula extinguiu uma diretoria criada pelo governo Bolsonaro no MEC (Ministério da Educação) para fomentar escolas cívico-militares nas primeiras horas do novo governo. A pasta não diz, no entanto, se manterá as unidades já criadas e que receberam recursos federais ou esperam por eles.

O novo organograma do MEC não tem mais essa área, que era vinculada à Secretaria de Educação Básica desde o governo passado. (…)

Em tempo: há quem defenda esse tipo de escola….as crianças, sem poder de decisão, são as cobaias dessa pedagogia autoritária e questionável vendida como salvação da lavoura….

J R Braña B.