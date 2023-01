O Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, em nome de todos os deputados e deputadas lamenta e repudia de forma veemente os ataques sofridos às sedes dos 3 Poderes, neste domingo (08), em Brasília.

A invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, são atos violentos gravíssimos e os responsáveis precisam ser punidos.

Acreditamos que os protestos e atos pacíficos são legítimos e fazem parte da Democracia, mas, não podemos aceitar a violência, a invasão de prédios públicos, o vandalismo e a depredação.

Atentar contra a ordem constitucional não faz parte da cidadania. Nós, deputadas e deputados estaduais, reafirmamos aqui a nossa posição em defesa da Democracia, de respeito aos Poderes e de preservação das instituições.

(Aleac)