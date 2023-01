A direita peruana assumiu o poder, após uma tentativa estranha de autogolpe do então presidente Pedro Castillo.

O presidente deposto está preso, mas as manifestações no país por novas eleições não pararam.

Em Juliaca, sudeste do Peru, na região de Puno – muito próximo do Acre, 17 pessoas foram mortas e dezenas foram feridas pelas forças de segurança do país, informa a imprensa de Lima.

Lista de mortos

Lista de fallecidos hasta el momento

Marco Antonio Samillán Sanga (31) Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca (22) Róger Cayo (22) Gabriel Omar López Amanqui (35) Nelson Pilco Condori (21) Marco Antonio Samillan (31) médico Yamilet Aroquipa (17) NN (50) NN (35) NN (30) NN NN Cristian Mamani (22) Reylando Llaquita (19)

Em tempo: no Brasil, os apoiadores de Bolsonaro querem golpe de estado…que diferença oceânica de consciência política….No Peru, parte da população, quer novas eleições.

J R Braña B.