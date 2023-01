Noblat, jornalista

-Adivinhe quem pagou o combustível das motociatas de Bolsonaro? Você.

J R Braña B.

Roberto Requião, político

-Quero entender! Temos dificuldade de elevar um pouquinho o salário mínimo de nossa gente, mas continuamos com o juro mais alto do planeta? Me expliquem!

Fernando Mitre, Band

-“Quem redigiu a minuta golpista?”Essa é a primeira pergunta da polícia a Anderson Torres, que foi preso ao chegar ao Brasil. O ex-ministro de Bolsonaro diz que a “verdade prevalecerá”. (Acompanhando.)

Lênio Streck, advogado e procurador de justiça aposentado

-Vejam o estrago feito pela BolsoEvanjeJovempanização (criei a palavra p/explicar o fenômeno) do país! Pesquisa Atlas: 31,2% dos evangélicos aprovam o terror do dia 8, 68% acreditam que Lula perdeu a eleição e 64% apoiam golpe militar. Que pandemia, não? Vacina já!

oestadoacre

-Investigado e isolado, Bolsonaro está abatido, contam aliados…coitadinho, né?!

Nota da defesa de Bolsonaro

-“O presidente Bolsonaro repudia os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometidos pelos infiltrados na manifestação. Ele jamais teve qualquer relação ou participação nestes movimentos sociais espontâneos realizados pela população”. (Nota da defesa de Bolsonaro)

Mônica Bergamo, Folha

-A liberdade de expressão não pode ser ESCUDO p crimes. Um discurso que DESTRUA o OUTRO. um discurso RACISTA, que desumaniza e destrói a LIBERDADE do OUTRO, por ex., não pode ser tolerado. Trump foi banido do Twitter por muito tempo, o q mostra que tb nos EUA o debate é constante.

Flávio Dino, min da justiça

-A direita golpista insiste no desvario que eu poderia ter evitado os eventos do dia 8. Esclareço, mais uma vez, que o Ministério da Justiça não comanda policiamento ostensivo nem segurança institucional. A não ser em caso de intervenção federal, que ocorreu na tarde do dia 8.

Em toda a imprensa

-Anderson Torres (ex-ministro de Bolsonaro preso pela PF) já avisou que não vai cair sozinho, eu já sabia!

Lênio Streck, adv e proc de just apos.

-Amo a Bahia! OAB de lá propõe o reconhecimento de que a participação em atos antidemocráticos e golpistas caracteriza inidoneidade moral de advogados! Bingo! OAB nacional vai apreciar! Sugiro isso aos médicos, dentistas, jornalistas etc! Golpismo nunca mais!

oestadoacre

E a OAB do Acre? O que pensa?

Azenha, jornalista

-No Brasil, todas as crises foram resolvidas por cima, a partir de conchavo de bastidores. Não tenho esperança de que não vai acontecer agora, de novo.

J R Braña B.

Advogado de Bolsonaro

-‘Bolsonaro sempre repudiou atos ilegais e criminosos’.

Por que Carlos Bolsonaro publica foto do pai internado em todo momento de crise

Noblat, jornalista

-Que graça. Anderson Torres (preso pela PF) esqueceu seu celular nos Estados Unidos. É verdade?

Estadão, jornal paulista

–Mais um ex-comandante da Marinha sai de grupo de WhatsApp, confirmando ‘racha’ nas Forças Armadas

Eixo político

-Após derrota, Bolsonaro troca de número e atribui à deputada Carla Zambelli a responsabilidade pelo seu fracasso nas urnas. “Ninguém tira isso da cabeça dele. Ele acusa Zambelli de ser responsável por todo mal na vida dele”, contou um aliado.

Glauber, dep Psol

-Onde estão os liberais de plantão pra dizer que é importante ampliar o papel do setor privado pra diminuir a corrupção? 20 bilhões de fraude (rombo contábil pra ficar mais bonitinho) nas Americanas é pouquinho pra vocês?

Veja

-Políticos e militares veem ‘virada’ de Lula após dia de terror em Brasília

Folha

-Ataque em Brasília acelera rearranjo da relação entre Lula e militares. Incômodo expõe generais mal-acostumados com virtual imunidade durante anos Bolsonaro

Ricardo Capeelli, sec min da justiça

–“Entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, e terás a guerra”. Frase profética de Churchill sobre o fracassado acordo de paz de Chamberlain com Hitler. Parabéns ao ministro @alexandre. A lei será cumprida. Vamos marchar.

Guilherme Amado, jornalista

-Bolsonaro trocou número de celular por medo de supergrampo de Moraes

oestadoacre

23 imóveis comprados em Miami, nos Estados Unidos???

O Globo

-Cartão corporativo: Bolsonaro gastou apenas R$ 111, em quatro anos, em bancas de jornais e livrarias.

J R Braña B.

oestadoacre

A promessa de Lula de isentar do IR assalariados que ganham até R$ 5 mil não pode ficar para as calendas…alguém tem que lembrar o presidente.

Carlos Ayres Britto, ex-min do STF

-8 DE JANEIRO DE 2023 OU A PRAÇA DOS TRÊS PODERES Todo nosso patrimônio é a nossa democracia. Sem ele, tudo o mais fica ao dispor do escombro.

No Acre…népussive!!!!

-Como a ex-governadora Iolanda (do MDB velho de guera) vai explicar isso? Não explica…

J R Braña B.