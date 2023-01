O Globo – Uma quarta torre de linha de transmissão de energia elétrica foi derrubada em uma semana no país. O novo caso ocorreu no sábado, às 18h43, numa linha de transmissão em Rondônia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Eletronorte, operadora do equipamento, apontou indícios de vandalismo. As causas estão sendo investigadas. (…)

Em tempo: estranho essas derrubadas de torres de transmissão elétrica em Rondônia…logo em Rondônia, um dos berços da política fundamentalista brasileira….

Em tempo 2: …inviabilizar economicamente o país com o caos para derrotar o governo Lula é o objetivo….a resposta não pode ser com plumas…e paetês…não será.

J R Braña B.