Comprometido com o bom andamento da gestão, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, tem visitado diversas regionais, acompanhando e verificando de perto o funcionamento de escolas e unidades de saúde. A visita desta quarta-feira (18) começou pela residência do aposentado, Francisco das Chagas e de sua esposa Maria de Fátima, ambos fazem parte do programa municipal “Medicamento em casa”, iniciado em 2019.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, no início da gestão 200 pacientes eram atendidos. Hoje o programa assiste 923 pessoas que recebem periodicamente a medicação em casa.

“O grande diferencial na nossa gestão são os quantitativos, a forma e o carinho que a gente vem atendendo a todos os pacientes no momento da entrega.”

“Eu ia ter que pegar lá no Barral. Essa viagem eu já não dou mais porque quem tem artrose tem muita dor nos ossos e com essa ajuda, ficou melhor ainda”, disse o Francisco Chagas. (…)

O prefeito Tião Bocalom, acompanhado da secretária municipal de Saúde, visitou também a unidade de saúde da família Máximo Diogo Magalhães, que passará por reforma, assim como outras 6 unidades, que de acordo com Sheila Andrade, serão reformadas o quanto antes.

A secretaria de Saúde afirmou que durante o mês de janeiro abrirão 7 frentes de reforma e ampliação de sete unidades em regionais diferentes.

Ainda na regional o prefeito apresentou o local onde serão construídos prédios do programa habitacional “Minha Dignidade”, no bairro Israel Lira, regional do Calafate. Junto a obra serão entregues também espaço para estacionamento, academia ao ar livre e quadra com grama sintética. De acordo com o prefeito, os terrenos serão dados pela prefeitura, a construção ficará a cargo da iniciativa privada e a aprovação dos financiamentos será feita pela Caixa Econômica Federal.

“Daremos um desconto de 70% do valor do terreno que funciona como uma entrada para a Caixa Econômica, para àqueles que são funcionários da prefeitura, e 80% de desconto para àqueles que não são funcionários da prefeitura. Nós queremos facilitar para que pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos possam adquirir a sua casa própria, ou seja, a sua dignidade.”

Por fim, o prefeito fez vistoria na obra de construção da estrutura que abrigará a feira popular no bairro Calafate, espaço destinado aos produtores rurais para comercialização da produção local.

“A obra já está mais de 80% concluída, e é uma feira popular que vai atender a toda comunidade aqui. Então estamos nos detalhes finais para fazer a entrega”, finalizou o diretor de fiscalização de obras da Seinfra, Hassan Lopes.

(…)

PMRB