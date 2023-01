Manuel Lopez Obrador é contundente.

-Não ao autoritarismo, eleições limpas e liberdade para o presidente deposto Pedro Castillo, que está injustamente detido….Não podemos abandonar o Peru…o povo deve decidir.

E o Brasil não diz nada…estranho….

Assista…

Presidente do México, @lopezobrador_ pede não ‘ao autoritarismo no Peru, eleições limpas e liberdade para Pedro Castillo'(presidente deposto) pic.twitter.com/WGtfT0hJJI — oestadoacre (@Oestadoacre) January 26, 2023

Em tempo: a extrema-direita no Uruguai fez pichações contra Lula nas ruas….o de sempre…parece até que as frases foram feitas por gente do Brasil.

J R Braña B.