Luiz Carlos Azenha, jornalista

-FHC entregou a maior reserva mineral do mundo, Carajás, o que lhe garantiu dois mandatos com direito a foto como totó do Clinton. O golpe contra a Dilma teve como objetivo central a conquista do pré-sal. Não vai ter volta. Com Lula, com tudo.

Em tempo: a foto que Azenha se refere ‘FHC de Totó’ é essa…

Em tempo 2: na quinta-feira à tarde, mesmo dia que o novo presidente da Petrobras tomou posse, pela manhã, o Campo de Albacora da Petrobras foi vendido, entregue…e o presidente já é Lula e não pôde fazer nada, ao que parece…Temer e Bolsonaro fizeram o jogo sujo completo para que o Brasil perdesse o seu petróleo.

Lula vai reagir?

Difícil!

J R Braña B.