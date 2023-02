A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas nas unidades de educação infantil do município.

Para realizar a inscrição para o sorteio, o pai e/ou responsável deve entrar no site da prefeitura, http://www.riobranco.ac.gov.br/, para acessar o formulário on-line ou se preferir, de forma presencial, se dirigir até a unidade educativa, no período de 1 a 7 de fevereiro, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para o processo de inscrição no sorteio é necessário apresentar ou anexar as cópias da Certidão de Nascimento ou RG da criança, Cartão do Auxílio Brasil, se for o caso; e a cópia do laudo médico da criança ou do responsável com deficiência, se for o caso.

Segundo a gerente do Departamento de Gestão de Rede Escolar da Seme, Gervânia Mota, este ano a prefeitura ofertará mais de 4 mil vagas, distribuídas entre o Centro de Integração (CEI), creche, pré-escola I e II, e o berçário que é um projeto-piloto que será implantado no CEI Maria Danila Pompeu, na Cidade do Povo, devido a estrutura do espaço.

“Este ano, nós temos ofertas desafiadoras para atender a sociedade que precisa deste serviço de deixar sua criança em um local educacional apropriado. A pedido do prefeito, estaremos realizando o recebimento das crianças a partir dos 6 meses de vida e a inovação de recebermos crianças a partir de 1 ano e 7 meses nas creches”, explicou.

Após a confirmação da inscrição, o sorteio será realizado de forma presencial no dia 10 de fevereiro, às 9h nas dependências de cada instituição educativa à qual a criança foi inscrita.

“Se nas unidades educativas houver uma procura acima do que a nossa unidade comporte, o critério será o de sorteio. Logo que a criança seja contemplada a escola estará disponibilizando o dia para que o pai leve a documentação necessária”, disse.

Os pais e/ou responsáveis pelas crianças sorteadas serão convocados para efetivação das matrículas, na instituição, no período de 13 a 17 de fevereiro, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os documentos necessários para a efetivação da matrícula são:

2 fotos 3×4;

Cópia da Certidão de Nascimento;

Declaração de Vacinação em Dias (DVD);

Cópia do comprovante de endereço, com CEP;

Cópia do Cartão do SUS;

Cópia do NIS da criança, se houver.

