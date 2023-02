Bolsonaro segue levando uma vida improdutiva nos Estados Unidos (mas onerosa ao povo brasileiro, aos cofres do Brasil).

Nada diferente do que fazia por aqui quando, numa infelicidade dos itinerários brasileiros, chegou à presidência da república.

Os resultados dessa tragédia, ou os não resultados, estão aí para todos comprovarem….resumindo: o Brasil chegou ao fundo do poço social e econômico…para a maioria.

Pois bem, a revista Time, semanário mais importantes dos EUA, classifica de bizarro, grotesco, surreal a rotina de Bolsonaro em Orlando, a capital que concentra o maior índice por metro quadrado de refugiados de extrema-direita da América Latina e do mundo…

A Flórida, e isso é por minha conta, é a região mais reacionária desse grande país chamado Estados Unidos da América.

A Time está surpresa com a rotina de vida de Bolsonaro, um político profissional que não trabalha há décadas e que se mandou do Brasil, antes do término do seu mandato de presidente possivelmente por medo da teia da justiça brasileira….

…e de cair no seu ecossistema abrangente a qualquer hora.

J R Braña B.