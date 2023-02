(…)

Com apoio da mídia, como se vê acima, o presidente do Banco Central independente(dos interesses do Brasil), durante o Roda Viva – levantou a bandeira branca para o governo depois das críticas justas de Lula, que cobra a redução dos juros para que a economia funcione…com juros altos não haverá desenvolvimento…alerta Bresser Pereira.

Pois bem…a bandeira branca do neto de Roberto Campos não interessa ao Brasil…pode interessar a ele e a quem a sua gestão está a serviço..que é o mercado e tão somente ao mercado…

Mas não é simples compreender isso….a sociedade sente o problema no bolso, mas não associa às políticas de juros altos do BC.

O governo Lula precisa começar a se comunicar com a sociedade…coisa que ainda não fez…nem sei se começará algum dia…porque parece que aposta no modelo tradicional….vem apostando por enquanto.

É preciso politizar os grandes temas do país….e é Lula que tem que fazer isso…porque ele é o mais à esquerda do seu próprio governo. José Alencar(em memória) não está mais aqui para cobrar por redução de juros.

E é essa a bandeira que interessa…baixar os juros.

J R Braña B.