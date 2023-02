Pois é…Bolsonaro fez isso muito bem e reduziu quase a pó a necessidade da imprensa tradicional…que o ajudou na eleição de 2018…Depois essa mesma imprensa virou alvo do presidente….

Agora é a vez do presidente Lula, que deve ter um canal de comunicação, no youtube, facebook, de fala direta com a população…porque, de fato, é preciso, em qualquer governo, não ficar refém da mídia de grupos…

Pois bem…o grupo Globo já se incomoda…pela linhas de Merval Pereira, que é uma das vozes do dono…leia abaixo.

(…)

Sem intermediários

Lula adapta o formato de comunicação de Bolsonaro, para falar o que quiser, na hora que quiser, sem contestação

É próprio de governos com espírito autoritário querer uma ligação direta com a população, prescindindo, ou pelo menos relegando a segundo plano, os canais comuns nos regimes democráticos: partidos políticos, imprensa livre. Na sua forma mais radical, a democracia direta se utiliza de plebiscitos, que podem ser manipulados, para consultar o povo sobre decisões importantes (…)Oglobo

(…)

Em tempo: diz Merval que, nos regimes democráticos, há imprensa livre….. aqui a imprensa é livre e sócia 100% no interesse comercial e de classe…então não é tão livre assim…e os governos eleitos democraticamente têm o direito de escolherem os meios para comunicar as pessoas…Merval quer Lula(ou qualquer presidente) preso à ditadura da sua imprensa…a imprensa comercial….em pleno tempo das redes sociais….é um brincalhão metido a esperto.

J R Braña B.