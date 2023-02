Copa do Brasil…

Dois jogos do Acre pela Copa do Brasil contra times de fora…

Um empate (São Fco 1 vs 1 Ypiranga/RS) e uma derrota…

O jogador do Humaitá, de Porto Acre, desabafa após derrota para o Coritiba(PR) por 3 a 0….o jogo foi no Florestão, do Toniquim, o presidente da Federação de Futebol.

Escuta aí, governador…!!

Assista…Luiz Henrique…



Em tempo: cadê a Arena da Floresta…??? Vão deixar acabar???!!!

J R Braña B.