O Ministério da Agricultura confirmou esta semana o diagnóstico da doença conhecida como “mal da vaca louca” no caso que estava sob investigação no Pará. No Acre, o governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agroflorestal (Idaf), informa à população, e em especial aos produtores rurais, a inexistência de qualquer caso suspeito. (…)

“No Acre não existem casos do mal da vaca louca, por esta razão não há investigações sobre a doença, mas estamos em constante vigilância junto ao produtor. Existem dois tipos da doença, a atípica e a clássica que ocorre por meio do fornecimento de ração de origem animal. Então, o produtor precisa estar ciente que é proibido fornecer qualquer ração de origem animal para bovinos”, explica o coordenador da Educação em Saúde Animal do Idaf, Everton Arruda.

(…)