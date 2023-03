(…)

Avenida Ceará recebe pavimentação em toda sua extensão

Segundo o diretor-presidente da Emurb, José Assis Benvindo, a ordem do prefeito Tião Bocalom é sinalizar todas as vias da capital. Para isso, é necessário que as elas passem por reparos. O encarregado de obras, Nildomar Nunes, informou que a avenida está sendo preparada para receber pintura e sinalização.

“A gente está recuperando as ciclovias para receber pinturas, o pavimento aqui estava todo trincado, nós vamos recuperar todinho. Estamos realizando esse serviço para recuperação de todo pavimento da Avenida Ceará.”

