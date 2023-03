O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) vem a público informar que nesta sexta-feira, 10, houve uma briga corporal entre os custodiados do regime fechado do Complexo Penitenciário de Rio Branco, Pavilhão J.

O detento Eduardo Lopes Alvez, de 31 anos, faleceu devido aos ferimentos ocasionados no conflito. O segundo ferido teve apenas ferimentos superficiais e já recebeu os cuidados de assistência na unidade de saúde.

A instituição comunica, ainda, que o setor de Assistência Social e Atenção à Família já adotou todas medidas necessárias em relação aos familiares do custodiado morto em conflito.

Além disso, os presos envolvidos serão conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão adotados os procedimentos administrativos para a apuração dos fatos.

Glauber Feitoza

Presidente do Iapen-AC