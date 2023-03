O governo do do Acre, por meio das secretarias de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e de Administração (Sead), divulgou no Diário Oficial desta terça, 14, a convocação de 442 professores aprovados nos processos seletivos simplificados para contratação temporária, por análise de títulos.

