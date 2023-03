Por Ana Beatriz Santos dos Anjos

Acreditamos na escrita como um instrumento de mobilização importante, por isso é preciso registrar o que foi participar de um movimento político em prol da convocação dos trezentos e setenta e nove (379) professoras e professores que aguardavam por este momento tão crucial em suas vidas.

Estamos falando de meados de fevereiro de 2022, momento em que começamos a articular

juntamente com o deputado estadual Edvaldo Magalhães e a até então deputada federal Perpétua Almeida (PcdoB) algumas mobilizações nas ruas, a fim de chamar a atenção do poder público para esta demanda.

O momento era de muita ansiedade e incerteza, mas organizamos um grupo de comissão formado na sua maioria por mulheres, e encontramos a força necessária para seguir em frente. Nos atos de greve, descobrimos espaço para expor nossas reivindicações.

Aliado a isso, realizamos um sopão comunitário no Novo Mercado Velho, e uma vigília, na tentativa de sensibilizar o governo perante as nossas bandeiras de luta. Estes atos realizados nas ruas de Rio Branco, culminaram numa audiência pública ocorrida no dia nove de março (09) de 2022, movida pelos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Daniel Zen (PT).

Nesta audiência, foi possível dialogar e expor os nossos argumentos que defendiam o reajuste salarial dos professores e a convocação daqueles que esperavam no cadastro de reserva. Um momento muito simbólico, pois estavam presentes lideranças do governo e os deputados da casa do povo, no qual podemos ouvir uma resposta positiva perante a luta que enfrentamos regada a muito sol, protetor solar e chuva pelas ruas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Dito isso, e passado um ano que realizamos esse movimento, o governo anunciou a convocação de 100% do cadastro de reserva da educação do Acre, após uma segunda audiência pública, presidida pelo deputado Edvaldo Magalhães (PcdoB). Tal anúncio nos enche de felicidade e nos ensina que não podemos nos acomodar frente as situações que nos incomodam.

É necessário enfrentar a luta, ser fiel a causa e resistir com perseverança até chegarmos à vitória. Por fim, agradecemos a todas as mãos amigas que nos acolheram, e principalmente a feminina aliança que nos fortaleceu em todos os momentos.

