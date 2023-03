O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na quarta-feira (15), acompanhado do assessor especial de Articulação Institucional, Helder Paiva, na Câmara Municipal de Rio Branco para levar em mãos o PL que prevê o reajuste de 15% do salário dos professores municipais.

O gestor municipal aproveitou a oportunidade e agradeceu pela contínua parceria entre a gestão e os vereadores que buscam uma capital melhor de se viver.

O prefeito Tião Bocalom ainda reforçou que o reajuste é fruto de uma orientação do Governo Federal que foi prontamente atendida pela prefeitura.

“Estive em Brasília, junto à Frente Nacional de Prefeitos, de onde vimos que muitos ainda não conseguiram cumprir com o reajuste salarial, ou seja, pagar o piso corretamente como já fizemos. E esses 15%, menos ainda estão conseguindo pôr em prática, mas temos o prazer de conseguir fazer isso aqui, com uma gestão transparente que preserve o bom gasto do dinheiro público e com isso conseguimos dar os 15% aos professores”, explicou.

(…)

#PMRB