Um dos fatos citados é que a empresa Rio Negro, que pertence ao irmão do governador, Gledson Cameli, foi subcontratada por outra companhia que tinha um contrato com o governo estadual, a Murona. No mesmo dia em que recebeu R$ 200 mil, a Rio Negro utilizou esse valor para dar entrada em um “apartamento de luxo” em São Paulo.

Depois, o valor do financiamento teria sido pago “com verbas supostamente desviadas” por outra empresa, a Colorado. Cameli demonstrou intenção de passar o registro do apartamento para uma empresa sua, de acordo com mensagens obtidas pela PF.

Em um dos casos, um amigo de Cameli pagou a entrada de R$ 110 mil de uma BMW que foi comprada pela esposa do governador, Ana Paula Cameli. O pagamento ocorreu um dia após a empresa de Souza receber recursos de uma outra empresa com contrato com o governo estadual, a Atlas, para realizar uma decoração natalina.

“Valores desviados do contrato de coração natalina de 2020 foram utilizados para pagar parte da BMW X4, carro de luxo adquirido pelo governador do Acre”, afirma a representação da PF.

Um Jaguar E-Pace, avaliado em R$ 250 mil, foi comprado por uma empresa de engenharia “em benefício do governador e da sua esposa”. Cumprindo mandados de busca e apreensão, a PF encontrou nota fiscal do veículo e comprovante de pagamento de IPVA debitados na conta corrente do governador, além de proposta de seguro em nome de sua esposa. A empresa também pagou uma parcela de R$ 52,6 mil do financiamento de uma Toyota Hilux SW4.

Outro veículo, um Amarok, “teria sido adquirido com possível desvio de verba pública e pertenceria, de fato, ao Governador, embora estivesse formalmente registrado em nome da empresa Colorado”, de acordo com a decisão do STJ.

Há casos em que a compra dos veículos não foi esclarecida, muitas deles ocorrendo em sequência. Uma Pajero HPE, avaliada em R$ 256 mil, foi paga à vista, “não tendo o proprietário da concessionária esclarecido, com segurança, a origem desse recurso”. Um Toyota Corolla Altis foi adquirido por R$ 136 mil, mas a PF não encontrou os pagamentos nas contas de Cameli e sua esposa.

Um Pajero Sport foi comprado por R$ 270.000,00, mas houve comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por “suposta aquisição subfaturada”.

Cartões de crédito

Um relatório da PF também apontou “total incompatibilidade” dos valores gastos por Cameli com cartões de crédito e sua renda declarada. Para a corporação, há uma relação entre os crimes investigados e o “crescimento patrimonial sem lastro” do governador.

De acordo com o relatório, o governador e a sua esposa gastaram R$ 2,9 milhões com cartões de crédito entre 2018 e 2019. No mesmo período, Cameli declarou à Receita Federal rendimentos de R$ 1,2 milhão. “Assim, apenas com cartão de crédito, o Governador gastou pouco mais de um milhão e setecentos mil reais acima da sua capacidade financeira”, afirma o texto.