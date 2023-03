Sim…aqui em oestadoacre o chamamos de Donaldo.

De Agências internacionais e OGlobo

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou neste sábado em uma postagem on-line que deve ser “preso” na próxima terça-feira, instando sua base a protestar em seu apoio. A declaração do republicano coincide com indícios de que a Promotoria de Manhattan está perto de transformá-lo em réu pelo envolvimento no pagamento de suborno para a atriz pornô Stormy Daniels antes das eleições de 2016. (…)

Escreveu Donaldo na rede social Truth Social (J R Braña B.)

“O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos será preso na terça-feira da próxima semana. Proteste, recupere nossa nação!”, escreveu às 7h26 da manhã (9h26, hora de Brasília), em letras maiúsculas, usando uma retórica não muito diferente da que usava ao repetir as acusações falsas de fraude após a eleição de 2020.

(…)

Grifo meu: talvez não seja na terça…mas uma coisa é certa: vai assustar o turista brasileiro que fugiu no final do ano para a Flórida e segue por lá com medo de retornar ao Brasil.

J R Braña B.