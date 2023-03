(…) o retorno do sistema de estacionamento rotativo conhecido como “zona azul”. As vagas já estão demarcadas e o sistema voltará a funcionar a partir de segunda-feira (20).

José Benício, da RBTrans:

-Nós já estamos há 30 dias de orientação, o pessoal da Rizzo ajudando a baixar o aplicativo, orientando a população rio-branquense. Segunda-feira começa de fato a cobrança. Ontem nós entramos no sistema da Rizzo, já tem muita gente cadastrada, aplicativos baixados, inclusive compras de recarga já funcionando, os pontos de vendas de Rio Branco já estão funcionando.

De acordo com o superintendente, o tempo inicial é de 30 minutos e vai até 2 horas, que é o tempo máximo da rotatividade. A cada duas horas, a pessoa precisa mover o veículo para outra vaga disponível. Os bairros demarcados pela zona azul são o centro da cidade, neste primeiro momento e, posteriormente, Bosque e Estação Experimental.

De acordo com a Rizzo, empresa responsável pela gestão do sistema de estacionamento, além do aplicativo haverá a opção de pagamento em postos de vendas credenciados, com os operadores e no site da empresa. Haverá uma tolerância de 15 minutos para embarque e desembarque.

O superintendente da RBtrans faz ainda um alerta:

-Não pague estacionamento rotativo antes do dia 20 porque não está sendo cobrado ainda, se alguém lhe pressionar para fazer esse pagamento, leve a denúncia aos órgãos de trânsito, que nós vamos tomar as providencias cabíveis.

