Atualizado às 18h54min – Após um pedido do senador Sérgio Petecão (PSD/AC), a BR-364 foi desinterditada na tarde desta terça-feira (21). A rodovia estava interditada desde domingo (19), no distrito de Extrema, em Porto Velho, devido a um deslizamento de terra.

Senador fez cobrança

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) cobrou do ministro de Transportes, Renan Filho, providências para a desinterdição da BR-364, em Porto Velho-RO, que está fechada desde domingo (19) devido à abertura de crateras na via. O fechamento da rodovia tem causado transtornos, especialmente para o estado do Acre, que está isolado por terra há mais de 24 horas.

Além disso, Petecão cobrou esclarecimentos sobre os valores destinados à manutenção da BR-364, no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que está praticamente intrafegável e a população, principalmente do Juruá, precisa de informações sobre as soluções imediatas para o problema.