O líder da oposição na Aleac fez algumas perguntas e algumas constatações a propósito de visita da presidente do STF ao Acre, na terça-feira

Deputado Edvaldo na tribuna:

-Não houve fotografia do governador e da vice com a presidente Rosa Weber, do STF

-Será que o TJ do Acre não informou ao governo do Acre dessa visita?

-Será que o STF pediu para não incluir o governador e a vice na agenda da presidente Rosa Weber?

-A visita de um(a) presidente do STF a qualquer estado é preparada com muita antecedência

-Que tipo de comunicação faltou? Um telegrama?

Assista #shorts do deputado Edvaldo Magalhães sobre o assunto agora há pouco na Aleac…