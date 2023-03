Na quinta-feira (23) fui, juntamente com o cronista esportivo Chico Pontes, prestigiar o aniversário de 101 anos do Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Na imagem, da esquerda para a direita, o professor Márcio Batista (assessor parlamentar), o deputado comunista Edvaldo Magalhães, o historiador/jornalista esportivo Manoel Façanha, e o cronista esportivo Chico Pontes (TV5 Esporte e Bancada da Bola da FM 106.5).

Lá, na festa de aniversário do Partido, encontramos várias referências do esporte e da cultura acreana.

O ex-jogador Duda (um dos maiores craques de futsal do estado) e Neizão (talento vivo do samba acreano) faziam parte da orquestra que animou a festa.

Manoel Façanha, jornalista esportivo do Acre

PS: eu não fui…estou fora de Rio Branco por uns dias….

