Gov do Acre – O boletim climático aponta chuvas intensas no Acre para o fim de semana, de acordo com do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). O governo do Acre montou uma força-tarefa para atender a população atingida pela cheia no estado.

(…)

Em tempo: boletim do Cigma é previsão científica…não é ‘previsão’ do Doctor Friagem, personagem negacionista criado por este blog para realizar ‘previsões’ do tempo em Rio Branco….

Em tempo 2: apresento a vocês, o Doctor Friagem de oestadoacre IA…sabe tudo de ‘previsão’….

J R Braña B.