O senador Sérgio Petecão participou na manhã deste domingo (26) de uma importante reunião com os Ministros Waldez Góes, da Integração Regional, e Marina Silva, do Meio Ambiente, juntamente com representantes do Governo Federal, Governador Gladson Cameli, prefeito Bocalom, Representante da Defesa Civil Nacional, além de parlamentares da Bancada Federal e Estadual.

O encontro teve como objetivo buscar apoio humanitário, financeiro e estrutural para as famílias atingidas pela cheia em Rio Branco e demais municípios acreanos. A situação é preocupante e requer medidas urgentes para minimizar os impactos causados pelas enchentes.

Para Petecão, a união de todos é fundamental para solucionar os problemas do povo acreano. Ele destacou a importância da atuação conjunta dos governos federal, estadual e municipal, além da participação dos parlamentares, para garantir o suporte necessário às vítimas da cheia.

(…)

Petecão ressaltou a importância da mobilização de todos os setores da sociedade para enfrentar a crise causada pelas chuvas no Acre. “Nós precisamos agir com rapidez e eficiência para proteger as pessoas que estão sofrendo com as enchentes. O momento é de união e solidariedade para superarmos esse momento difícil”, afirmou o senador.

Em tempo: senador, que é casado com Marfiza, vice-prefeita de Rio Branco, também está com a sua casa alagada

Em tempo 2: governo federal libera R$ 1,4 milhão