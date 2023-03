Eles percorreram os bairros, conversaram com moradores e garantiram a liberação imediata de R$ 1,4 milhão para ajuda humanitária, na compra de cestas básicas.(….)

Rio Branco – Na capital, já são mais de 32 mil pessoas atingidas, 1.050 pessoas desabrigadas (305 famílias), 2.180 desalojados (554 famílias). A Defesa Civil Municipal está com 24 abrigos em escolas na capital com famílias atingidas pela enchente e o Parque de Exposições está sendo preparado para a construção de mais abrigos. O nível do rio Acre neste domingo (26) é de 16,42 metros.

(…)

Grifo meu: valores do governo federal precisam aumentar(e serem fiscalizados o seu uso para que chegue a quem precisa)….o prejuízo é enorme em Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia.

J R Braña B.