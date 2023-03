Gov do Acre – Os deputados que integram a Assembleia Legislativa do Estado do Acre aprovaram, por unanimidade, no final da tarde desta terça-feira, 28, o Programa Estadual Auxílio do Bem, que vai ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da cheia do Rio Acre na capital e no interior. (…)

O benefício é de R$ 300 por família (ou R$ 58 Dólares) e será pago em parcela única.

(…)

