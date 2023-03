Antônio Muniz – O vice-presidente administrativo geral do Fluminense-RJ, empresário e administrador de empresas Miguel Dibo chegou a Rio Branco (AC) nesta quarta-feira (29) para cumprir agenda com o governador Gladson Camelli (PP) e com o deputado Afonso Fernandes (PL). Na tarde desta quinta-feira (30), Miguel Dibo foi recebido pelo governador Gladson Cameli na sede oficial do governo para tratar de assuntos relacionados a possíveis investimentos que serão feitos por suas empresas.

(…)