gov do Acre – A edição de 2023 do Programa Jovem Senador está com inscrições abertas até 5 de maio de 2023. O concurso acadêmico é uma iniciativa do Senado Federal, destinado a estudantes de até 19 anos de idade, de escolas públicas de ensino médio dos estados e do Distrito Federal.

Para se inscrever na etapa estadual e ter a possibilidade de concorrer à etapa do Senado, o representante da escola deve enviar a redação selecionada na etapa escolar à responsável pelo programa no Departamento de Inovação da SEE. O regulamento, a ficha de inscrição e outras informações podem ser obtidas no site www12.senado.leg.br/jovemsenador. A coordenação do programa no Acre também disponibiliza o contato 68 99991-5126.