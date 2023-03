Manoel Façanha – O futebol da “velha guarda” está de luto. Faleceu nesta quarta-feira (29) o ex-atacante Renato Peixoto da Silva, simplesmente, o Da Guia, 66 anos, vítima de diabetes.

Da Guia começou a carreira futebolística na base do Independência nos primeiros anos da década de 1970. O futebol veloz e os dribles desconcertantes nos adversários não somente o levaram a seleção acreana de juvenis, mas também, a equipe principal do Tricolor do Marinho Monte. O ex-atleta ainda chegou a vestir as camisas do Andirá e do Piauí, o segundo, equipe tradicional de nosso futsal.

O apelido de Da Guia, segundo comentou o ex-zagueiro tricolor Roberto Casas, está associado as características semelhantes as quais tinha com o ex-artilheiro palmeirense Ademir Da Guia. “Ele jogava um fino futebol e tinha a velocidade como outra boa característica”, lembrou Casas.

