BUKAVU, República Democrática do Congo (Reuters) – Seis pessoas morreram e outras 64 estão desaparecidas após um barco virar no Lago Kivu, na República Democrática do Congo, na manhã desta segunda-feira, disseram autoridades locais.

Mustapha Mamboleo, um funcionário local da ilha de Idjwi, no lago, disse que 150 passageiros estavam a bordo da embarcação motorizada que viajava da vila de Mugote, na ilha de Idjwi, para a cidade de Goma, e 80 deles sobreviveram.

Acidentes fatais com barcos são comuns nas águas do Congo, onde as embarcações são frequentemente carregados muito além de sua capacidade.