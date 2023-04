by JLab – Com apenas um segundo de leitura…

⛈️ Nesta terça-feira (4), no Vale do Acre, com atenção para a capital Rio Branco, é ALTA a possibilidade de enxurradas, alagamentos e inundações.

🌧️ Nos estados de Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará é MODERADA a ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações. pic.twitter.com/WVcI4YHowc

— Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) April 4, 2023