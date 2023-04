CNN – Donald Trump compareceu a uma audiência judicial no tribunal no centro de Manhattan, em Nova York, onde se apresentou à Justiça dos Estados Unidos. De acordo com o que fontes do governo de Nova York disseram à CNN, ele se declarou inocente de todas as 34 acusações.

(…)

À frente do julgamento estará o juiz interino da Suprema Corte de Nova York, Juan Merchan, que já sentenciou o confidente de Trump, Allen Weisselberg, à prisão, presidiu o julgamento de fraude fiscal das Organizações Trump e supervisionou o caso de fraude criminal do ex-conselheiro Steve Bannon.

(…)

Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden irá, “obviamente”, se inteirar das notícias sobre o caso, mas enfatizaram que este não será o foco do atual mandatário.