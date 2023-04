AB – O Fluminense encaminhou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar o Paysandu por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, em partida de ida da terceira fase da competição. Com isso o Tricolor das Laranjeiras avança mesmo com uma derrota por dois gols de diferença.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! NINO, KENO E FELIPE MELO MARCAM E O FLU SAI EM VANTAGEM NA TERCEIRA FASE DA COPA BETANO DO BRASIL! pic.twitter.com/Zvplqnztu9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 13, 2023