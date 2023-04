FOLHA PE – O Professor Lupércio (SD), prefeito de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (PE), foi alvo de ataques racistas por meio do Instagram. A denúncia foi feita pelas redes sociais do político nesta terça-feira (11). No post, Lupércio compartilhou um print das mensagens recebidas, borrando a foto de perfil e o nome do agressor.

(…)