GA – O governo do Acre, por meio do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), concedeu nesta quinta-feira, 13, a licença ambiental para as obras de urbanização da orla fluvial do Bairro Quinze, em Rio Branco. A obra vai abranger as ruas Dezesseis de Outubro e Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre, com 372 metros de extensão, valorizando a região.

Com a orla pronta, moradores e turistas poderão visitar áreas verdes e apreciar a vista a partir dos mirantes. Está prevista também a construção do Museu Tecnológico, quatro quiosques, duas praças da saudade, 42 bancos e três paradas de ônibus.

Os investimentos para a obra são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de quase R$ 4 milhões, e de emenda parlamentar da então deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões.

A execução do projeto será feita pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), por meio do convênio entre o governo do Acre e o governo federal, por intermédio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).