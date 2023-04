by JLab: Segurança nas escolas é um direito básico de toda comunidade. Escolas são as preferidas para estes tipos de ataques. Então não há razão para desprezar policiamento nas escolas. São muitos os avisos…

Bate pronto: É inaceitável que alguém possa invadir escola e não ser percebido…Uma polícia cidadã no entorno resolveria problema. Mas essa construção envolve treinamento adequado e valorização do trabalho realizado pelos policiais.

JP – Em virtude da onda recente de ataques a escolas no Brasil, o Ministério da Justiça lançou nesta terça-feira, 11, um edital de chamamento público para ampliar o programa de segurança nas escolas, a partir do investimento de R$ 150 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). As secretarias de segurança das unidades da federação poderão apresentar projetos em seis diferentes áreas temáticas e com limite de R$ 1 milhão para municípios e R$ 3 milhões para Estados. Para comentar o tema, o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, entrevistou o secretário de educação do Estado do Pará, Rossieli Soares, que destacou que o investimento em segurança é importante, mas não exclusivo. “Não pode ter uma bala de prata, somente uma coisa (…) Sim, ter mais policiamento nas escolas é fundamental. Tem um pessoal que fica dizendo: ‘Não é lugar de ter policial dentro da escola’. Tem que ter sim segurança pública”.

(…)