É importante entender que chamar alguém de “extremista de direita” não é algo aleatório, mas uma resposta válida a comportamentos e discursos que seguem ideologias extremistas. O fenômeno do bolsonarismo no Brasil, por exemplo, tem sido ligado a ações e falas que ultrapassam os limites democráticos, muitas vezes sugerindo autoritarismo, intolerância e desinformação. Essas características não são únicas do Brasil; movimentos de extrema-direita em várias partes do mundo mostram essas mesmas características.